Летнее трансферное окно могут продлить до января

Новости спорта:Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) рассматривает вариант продления летнего трансферного окна до января 2021 года.

Как сообщает The Telegraph, это поможет футбольным клубам преодолеть финансовые трудности, связанные с отсутствием соревнований из-за пандемии коронавирусв.

Ожидается, что в ближайшее время ФИФА обсудит этот вопрос с представителями футбольных клубов.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что суммы трансферов и зарплат футболистов существенно упадут:

"Цифры были завышены, на одного игрока тратилось 100 миллионов евро. Но это изменится, таких трансферов больше не будет. Проблема будет заключаться в том, что клубы, которые подписали контракт, никогда не вернут эти деньги. Гонорары также будут снижаться".

Напомним, что из-за распространения COVID-19 приостановлены почти все европейские чемпионаты. В частности, УЕФА решил, что Лига чемпионов и Лига Европы возобновят свои матчи только после того, как улучшится ситуация с пандемией коронавируса, а также принял решение перенести на 2021 год Евро-2020.