Барселона рассматривает вариант с еще одной арендой Коутиньо

Новости спорта:Каталонцы не смогут выручить за Коутиньо планируемую сумму.

Продажа Филиппе Коутиньо стала головной болью для Барселоны. Каталонцы смирились с тем, что не смогут выручить за бразильца даже 80 миллионов евро, сообщает Marca.

Ввиду этого, "сине-гранатовые" настраиваются на то, чтобы отдать Коутиньо в еще оду аренду, а уже после этого попытаться продать.

В этом сезоне бразилец отыграл 32 поединка в футболке мюнхенцев, забив девять голов и сделав восемь ассистов.

Напомним, что на данный момент Коутиньо выступает за Баварию на правах аренды, но во трансферного окна Барселона попытается предложить бразильца в обмен на Лаутаро Мартинеса.