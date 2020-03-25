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Среда, 25.03.2020
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Барселона рассматривает вариант с еще одной арендой Коутиньо

Барселона рассматривает вариант с еще одной арендой Коутиньо
10:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонцы не смогут выручить за Коутиньо планируемую сумму.

Продажа Филиппе Коутиньо стала головной болью для Барселоны. Каталонцы смирились с тем, что не смогут выручить за бразильца даже 80 миллионов евро, сообщает Marca.

Ввиду этого, "сине-гранатовые" настраиваются на то, чтобы отдать Коутиньо в еще оду аренду, а уже после этого попытаться продать.

В этом сезоне бразилец отыграл 32 поединка в футболке мюнхенцев, забив девять голов и сделав восемь ассистов.

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Напомним, что на данный момент Коутиньо выступает за Баварию на правах аренды, но во трансферного окна Барселона попытается предложить бразильца в обмен на Лаутаро Мартинеса.

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ФК Барселона, Футбол, Коутиньо, Новости футбола.
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