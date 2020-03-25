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Фабрегас назвал истинную причину ухода из Арсенала

Фабрегас назвал истинную причину ухода из Арсенала
12:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский полузащитник Сеск Фабрегас рассказал, что послужило причиной ухода.

Сеск Фабрегас перебрался в Арсенал из молодежной команды Барселоны, но ушел из стана "канониров" в 2011 году. Испанец считал, что в команде не хватало игроков высокого уровня.

"Вы проигрываете матч, едете в автобусе уничтоженным, а потом слышите, как некоторые игроки смеются, думая о том, куда они пойдут позже. Это продолжалось в течение нескольких лет. Мы играли в красивый футбол, и я наслаждался этим, но считал, что должен сделать максимум для победы, и чувствовал себя в этом одиноким.

Особенно в последние два или три года я ощущал, что Робин ван Перси и Самир Насри были единственными игроками, которые были на моем уровне. Это не высокомерие. Всего лишь то, что я чувствовал в тот момент. Увидев поведение некоторых игроков, я почувствовал, что хочу попробовать себя в другом месте. Если бы не это, я бы не покинул Арсенал в то время", — приводит слова Фабрегаса Sky Sports.

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Напомним, Сеск Фабрегас пытался найти достойных партнеров и почти организовал переход Хаби Алонсо в Арсенал, но трансфер сорвался в последний момент.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Сеск Фабрегас, Новости футбола.
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