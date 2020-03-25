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В следующем сезоне Серии А могут сыграть 22 команды

В следующем сезоне Серии А могут сыграть 22 команды
13:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Клубы Серии А предложили свой формат на ближайшие два сезона.

Руководство и клубы лиги провели видео-конференцию, на которой большинство участников Серии А предложили вариант розыгрыша следующих чемпионатов.

Журналист Николо Шира сообщает, что в этом сезоне элитный дивизион может сохранить всех участников, а также приобрести еще две лучшие команды Серии Б.

Таким образом, в следующем сезоне в Серии А могут сыграть 22 команды. Однако ближайшие два года будут вылетать четыре команды, чтобы вернуться к системе с 20 командами.

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Напомним, что президент Сампдории ранее выразил мысль, что Серию А нужно закончить прямо сейчас и думать о следующем сезоне.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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