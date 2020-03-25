Мэр Бергамо назвал матч Аталанта - Валенсия "биологической бомбой"

Новости спорта:Джорджио Гори рассказал, как начинал пандемия коронавируса в Бергамо.

Мэр Бергамо Джорджио Гори считает, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" — "Валенсия" (4:1), которая состоялась в Милане 19 февраля, оказала существенное влияние на распространение коронавируса.

"Этот матч стал биологической бомбой. Тогда мы не знали, что происходит. В Италии первый пациент появился только 23 февраля. Если вирус уже активно распространялся, 40 тысяч фанатов, которые отправились на "Сан-Сиро", были заражены. Многие смотрели матч группами, было много контактов.

Конечно, эта встреча не стала причиной всего, что произошло, поскольку реальным местом вспышки инфекции стала больница в Альцано-Ломбардо, где пациент с неопределённой пневмонией заразил других пациентов, врачей и медсестёр", — приводит слова политика Marca.

Ранее матч "Аталанта" — "Валенсия" назвал биологической бомбой руководитель отделения пульмунологии в больнице имени папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко.