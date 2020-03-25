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Мэр Бергамо назвал матч Аталанта - Валенсия "биологической бомбой"

Мэр Бергамо назвал матч Аталанта - Валенсия "биологической бомбой"
13:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джорджио Гори рассказал, как начинал пандемия коронавируса в Бергамо.

Мэр Бергамо Джорджио Гори считает, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" — "Валенсия" (4:1), которая состоялась в Милане 19 февраля, оказала существенное влияние на распространение коронавируса.

тот матч стал биологической бомбой. Тогда мы не знали, что происходит. В Италии первый пациент появился только 23 февраля. Если вирус уже активно распространялся, 40 тысяч фанатов, которые отправились на "Сан-Сиро", были заражены. Многие смотрели матч группами, было много контактов.

Конечно, эта встреча не стала причиной всего, что произошло, поскольку реальным местом вспышки инфекции стала больница в Альцано-Ломбардо, где пациент с неопределённой пневмонией заразил других пациентов, врачей и медсестёр", — приводит слова политика Marca.

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Ранее матч "Аталанта" — "Валенсия" назвал биологической бомбой руководитель отделения пульмунологии в больнице имени папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко.

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ФК Валенсия, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Бергамо.
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