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Среда, 25.03.2020
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Рангник может возглавить Милан

Рангник может возглавить Милан
14:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Немецкий специалист Ральф Рангник повторно встретился с гендиректором "россонери" Иваном Газидисом.

Генеральный директор Милана Иван Газидис заверил Ральфа Рангника в том, что у него будет все необходимое на Сан-Сиро, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Ранее журналист Bild Кристиан Фальк утверждал, что стороны не смогли договориться по условиям контракта и переговоры сорвались.

В случае прихода Рангника будет вынужден покинуть пост тренера Милана Стефано Пьоли, хотя по информации итальянских СМИ, часть игроков хочет, чтобы он остался в клубе.

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"Дьяволы" после 26 туров Серии А занимают седьмое место в турнирной таблице с 36 очками.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Ральф Рангник.
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