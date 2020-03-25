Рангник может возглавить Милан

Новости спорта:Немецкий специалист Ральф Рангник повторно встретился с гендиректором "россонери" Иваном Газидисом.

Генеральный директор Милана Иван Газидис заверил Ральфа Рангника в том, что у него будет все необходимое на Сан-Сиро, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Ранее журналист Bild Кристиан Фальк утверждал, что стороны не смогли договориться по условиям контракта и переговоры сорвались.

В случае прихода Рангника будет вынужден покинуть пост тренера Милана Стефано Пьоли, хотя по информации итальянских СМИ, часть игроков хочет, чтобы он остался в клубе.

"Дьяволы" после 26 туров Серии А занимают седьмое место в турнирной таблице с 36 очками.