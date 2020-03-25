Баллак рассказал о сорвавшихся трансферах в Реал и Барселону

Новости спорта:Михаэль Баллак рассказал, что был близок к переходу в испанский топ-клуб.

Бывший полузащитник "Байера", "Баварии" и "Челси" Михаэль Баллак рассказал, как мог оказаться в мадридском "Реале" и "Барселоне".

"Не секрет, что "Реал" хотел заполучить меня, даже до финала Лиги чемпионов 2002 года. Зная, что в 2006 году чемпионат мира пройдёт в Германии, я думал над тем, что будет лучше для меня. "Реал" — это нечто особенное, но я прислушался к своим чувствам. "Бавария" была лучшим вариантом", — цитирует Баллака Sky Sports.

В "Баварии" Михаэль трижды стал чемпионом немецкой Бундеслиги, но мюнхенской команде не удавалось добиться успеха в Лиге чемпионов. В 2004 году хавбек начал задумываться об уходе.

"Я не был счастлив в клубе. У меня было предложение от "Барселоны". Я был очень близок к переходу. Мы согласовали все условия, кроме стоимости трансфера. Спустя шесть месяцев думал, как бы всё сложилось, если бы я перешёл в "Барселону", поскольку у каталонцев была отличная команда", — сказал Баллак.