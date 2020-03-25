Рубиалес: Все турниры необходимо доиграть

Новости спорта:Глава ФФИ Луис Рубиалес рассказал о том, как найти выход их сложившегося кризиса.

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес рассказал о помощи в борьбе с коронавирусом, а также о том, как необходимо решить проблему с незаконченным сезоном.

"Мы уже приняли некоторые меры: отели сборной находятся в распоряжении властей. Они могут ими распоряжаться, как хотят: в качестве больницы, для туалетов, для того, что им нужно. Наши психологи и врачи также находятся в распоряжении работников здравоохранения, которые сейчас живут в тяжелейшей ситуации. Обещания будет выполнено на 100%".

"Мы хотим поговорить с Примерой о проблемах, которые могут возникнуть у некоторых клубов. Настало время объединиться. Это не время для конфронтаций. Идея состоит в том, чтобы профинансировать отсроченные платежи клубов на следующие четыре, пять или шесть лет".

"Стоит ли доигрывать сезон? Возникает много мнений. Здоровье прежде всего. Считаю, что все турниры необходимо доиграть. Пусть все результаты решаются на поле", — сказал Рубиалес Marca.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что команды могут в будущем проводить поединки через каждые два дня.