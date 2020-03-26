Милан определился с потенциальными сменщиками Пьоли на посту главного тренера

Главный тренер Милана Стефано Пьоли скорее всего покинет свой пост предстоящим летом. Об этом сообщает MilanNews.
По информации источника, новый сезон начнется для "россонери" с новым специалистом во главе команды, однако им не станет Ральф Рангник, которого в последнее время активно связывали с Миланом.
Отмечается, что главными претендентами на пост главного тренера миланского клуба являются Унаи Эмери, Марселино, Лучано Спаллети и Джан Пьеро Гасперини.
Ранее сообщалось, что несколько игроков Милана выразили поддержку Пьоли, поскольку тренер завоевал большое доверие среди отдельных футболистов команды.