Снижение зарплаты: Футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба

Новости спорта:В связи с распространением коронавируса в мире игроки клуба "Бавария" пошли на снижение своей зарплаты.

Игроки мюнхенского клуба согласились на 20% снизить себе зарплату.

Голкипер и капитан немецкой сборной и клуба "Бавария" Мануэль Нойер прокомментировал снижение зарплат футболистов клуба на время карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Marca.

"Мы, футболисты, принадлежим к представителям привилегированной профессии. Очевидно, мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации, когда это необходимо. В "Баварии" работают около тысячи сотрудников, которые выполняют важные задачи. Мы хотим помочь им", - заявил Нойера.

Как сообщалось, игроки "Баварии" достигли соглашения с руководством клуба о сокращении зарплат персоналу команды и руководству на 20%. Этот шаг позволит "Баварии" избежать сокращения других сотрудников клуба и снижения их зарплат.

Напомним: