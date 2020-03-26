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Серия А хочет возобновить сезон в июле или августе

Серия А хочет возобновить сезон в июле или августе
10:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Федерация футбола Италии все еще надеется доиграть сезон-2019/20.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина ясно дал понять, что главной его целью является возобновление нынешнего сезона итальянской Серии А, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса в Европе.

Федерация рассматривает многие варианты развития событий. Не исключается, что кампания-2019/20 в Италии может продолжиться даже в июле или августе.

"Пока я могу, я не теряю надежды возобновить чемпионат. Я сделаю все, чтобы это произошло. Мне очень трудно сдаться. Конечно, еще слишком рано говорить о сроках и датах, но мы должны оставаться позитивными".

"Мы сделаем все возможное, чтобы принять верное решение в зависимости от планов УЕФА и ФИФА. Мы можем выйти за рамки 30 июня, поэтому нельзя исключать, что сезон продолжится в июле или августе".

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"Прямо сейчас нет места для индивидуальных интересов. Я прошу вас сохранять здравый смысл, потому что, в конечном счете, именно Федерация футбола Италии должна принять решение. Я считаю, что отмена сезона станет именно моим поражением, которое снизит престижность турнира. Это чревато неприятными последствиями", — приводит слова Гравины Football Italia.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне итальянской Серии А могут сыграть 22 команды из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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