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Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо

Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо
10:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Игорь Суркис рассказал, что Динамо не вело переговоров с Виктором Скрипником.

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи о том, что летом главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник может сменить в "Динамо" Алексея Михайличенко.

Игорь Суркис в комментарии официальному сайту ФК "Динамо", в частности, отметил, что руководство клуба никаких переговоров по этому поводу не проводило.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой - COVID-19 - некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности. Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом - такая же ложь.

А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб "Динамо" совершит еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете", - сказал Суркис.

Как сообщалось, вчера журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщил, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник летом сменит Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо".

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Новости футбола.
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