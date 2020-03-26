Экс-президент Баварии предрекает трудные времена для футбола

Новости спорта:Экс-президент Баварии Ули Хенесс прогнозирует трудные времена в футбольном бизнесе.

Бывший президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс уверен, что пандемия коронавируса очень повлияет на футбольный мир, сообщает Kicker.

"Не могу представить трансферы по 100 млн евро в ближайшем будущем. Суммы трансферов уменьшатся и не смогут вернуться на прежний уровень в ближайшие 2-3 года. Скорее всего, это будет новый футбольный мир", - сказал Хенесс.

Напомним, из-за распространения Covid-19 приостановлены практически все чемпионаты в Европе. Матчи всех европейских лиг планируют завершить до 30 июня. Также УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на 2021 год.

Ранее футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба.