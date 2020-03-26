Бывший президент Витесса умер от коронавируса

Новости спорта:Функционер Кес Баккер ушел из жизни утром накануне, 25 марта.

Бывший президент "Витесса" Кес Баккер скончался после заражения коронавирусом в возрасте 76 лет, сообщает De Gelderlander.

В больницу Баккер попал в прошлую субботу, 21 марта. Отмечается, что до этого он некоторое время страдал от рака лёгких.

Баккер в ходе своей работы в "Витессе" занимал различные административные должности и входил в руководство клуба. В 2016 году он ненадолго возглавил попечительский совет. До прихода в "Витесс" он на протяжении шести лет был начальником полиции Арнем.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.