Скачать
Четверг, 26.03.2020
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса

Рома продолжает следить за Коваленко

Рома продолжает следить за Коваленко
12:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Команда Пауло Фонсеки может приобрести в римский клуб украинского полузащитника виктора Коваленко.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может стать очередным украинцем, который отправится выступать за пределы украинской Премьер-лиги.

Как сообщает ForzaRoma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, главный тренер Ромы Паулу Фонсека продолжает рассматривать вариант с трансфером украинского хавбека.

Португальский специалист видит в Коваленко достойного конкурента Лоренцо Пеллегрини. Ввиду того, что Хавьер Пасторе может покинуть клуб предстоящим летом, "волки" выйдут на трансферный рынок на поиски нового центрального хавбека.

Стоит отметить, прошлым летом Рома уже проявляла интерес к Коваленко после того, как Фонсека покинул Шахтер и возглавил римский клуб.

Брюгге ведет переговоры с Шахтером о выкупе украинского защитника

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу предлагал Бешикташу оформить трансфер Виктора Коваленко, однако главный тренер турецкого клуба наложил на переход украинца запрет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Виктор Коваленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снижение зарплаты: Футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба
02 В Италии считают матч Лиги чемпионов одной из главных причин эпидемии COVID-19
03 Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
04 Скрипник летом может возглавить Динамо
05 Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь