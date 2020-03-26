УЕФА рассматривает ускоренный сценарий окончания футбольного сезона

Новости спорта:Футбольные власти выдвинули новый сценарий окончания сезона.

Пока неизвестно точно, когда в Европе сможет возобновиться футбол. Крайней датой возобновления матчей в национальных лигах и кубках для большинства ассоциаций является 15 мая.

При этом, как сообщает Corriere dello Sera, УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассчитывают, что клубный сезон в Старом Свете можно будет завершить до 15 июля.

Европейские футбольные органы рассчитывают, что вначале будут доиграны в ускоренном режиме национальные соревнования (чемпионаты, кубки), а затем также по ускоренному графику матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Также не исключены варианты, что в странах, где ситуация до 15 мая не нормализуется, сезоны останутся замороженными.