Скачать
Четверг, 26.03.2020
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса

УЕФА рассматривает ускоренный сценарий окончания футбольного сезона

УЕФА рассматривает ускоренный сценарий окончания футбольного сезона
12:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Футбольные власти выдвинули новый сценарий окончания сезона.

Пока неизвестно точно, когда в Европе сможет возобновиться футбол. Крайней датой возобновления матчей в национальных лигах и кубках для большинства ассоциаций является 15 мая.

При этом, как сообщает Corriere dello Sera, УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассчитывают, что клубный сезон в Старом Свете можно будет завершить до 15 июля.

Европейские футбольные органы рассчитывают, что вначале будут доиграны в ускоренном режиме национальные соревнования (чемпионаты, кубки), а затем также по ускоренному графику матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Легендарный футбольный стадион Маракана превращается в полевой госпиталь

Также не исключены варианты, что в странах, где ситуация до 15 мая не нормализуется, сезоны останутся замороженными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снижение зарплаты: Футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба
02 В Италии считают матч Лиги чемпионов одной из главных причин эпидемии COVID-19
03 Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
04 Скрипник летом может возглавить Динамо
05 Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь