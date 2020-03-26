Барселона хочет снизить зарплаты футболистам на 70%

Новости спорта:"Сине-гранатовые" планируют уменьшить оклады футболистов на период карантина.

Руководство Барселоны приняло решение касательно того, как пережить отсутствие доходов в непростой финансовый период, который был вызван пандемией коронавируса в Европе.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" предложили своим футболистам пойти на понижение базовых окладов на 70 процентов, при этом оставив прежние доходы, которые предусмотрены в качестве различных бонусов.

Данный меры Барселона планирует применить только на период карантина, который в Испании рассчитан до 11 апреля. Несмотря на это, источник утверждает, что некоторым игрокам не понравилась идея о столько значительном снижении зарплат.

Определенные футболисты "сине-гранатовых", невзирая на финансовую ситуацию клуба, не готовы идти на уступки, поскольку не хотят отвечать за ошибки менеджмента Барселоны в данном вопросе.