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Нападающий Динамо Соль: Этот кризис сделает нас всех сильнее

Нападающий Динамо Соль: Этот кризис сделает нас всех сильнее
15:08 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Форвард Динамо Фран Соль рассказал о пандемии коронавируса.

Нападающий "Динамо" Фран Соль рассказал о том, чем занимается во время карантина, а также выразил уверенность, что команда выйдет из кризиса более сильной.

— "Динамо" уже более недели находится на карантине. Недавно он был продлен. Скучаешь по ребятам из команды? Поддерживаете ли связь?

— Да, обязательно. Мы регулярно поддерживаем связь в WhatsApp, в нашем командном чате. Конечно, хочется уже побыстрее всех увидеть, выйти на поле и начать заниматься нашим делом. Очень грустно становится от того, что мы уже столько не тренируемся и не играем.

— Как соблюдаешь форму, чем занимаешься?

— Да, это обязательно. Я много тренируюсь дома. Однако мне повезло, у меня дома свой личный фитнесс-тренер. Я говорю о своей жене. Делаем акцент также и на плиометрику. Это методика, акцентирующая внимание на прыжковые тренировки.

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— Ты что-то хотел бы сейчас передать болельщикам "Динамо"?

— Я хочу сказать, что этот кризис сделает нас всех сильнее, сплоченнее. И нашу команду, и наш прекрасный город. После карантина все мы начнем бережно относится к тем мелочам, на которые раньше не обращали никакого внимание. Всем желаю здоровья и терпения.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Фран Соль.
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