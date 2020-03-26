Игрок Динамо на время карантина уехал в село помогать родителям

Новости спорта:Футболист Денис Попов проводит время во время карантина с родителями.

Защитник киевского Динамо Денис Попов в интервью пресс-службе клуба рассказал, чем занимается во время карантина.

"Все в порядке, первую неделю карантина был в Киеве, в основном, отдыхал, играл в ФИФА на Play Station. А после того, как его продлили еще на неделю, уехал в село к родителям, они живут в частном доме.

Помогаю по хозяйству, стараюсь по максимуму принести пользу, но при этом обязательно соблюдаю правила карантина. Также в обязательном порядке тренируюсь, выполняю упражнения из индивидуальной программы, которую нам дали, хотя здесь и нет особых условий для этого.

Оставаться в столице не было смысла, поскольку все равно нельзя никуда выходить, а здесь, в селе, наоборот – свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. Да и родителям спокойнее, когда я рядом. У них есть немного живности, но в это время помощь, в основном, нужна на огороде, поскольку начинается период посадки", - признался футболист.

Ранее сообщалось, что стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом.