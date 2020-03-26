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Азар назвал свой первый сезон в Реале "плохим"

Азар назвал свой первый сезон в Реале "плохим"
15:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:У бельгийца есть еще четыре года, чтобы изменить положение дел.

Полузащитник Реала Эден Азар оценил свой дебютный сезон в составе мадридского клуба.

"Мой первый сезон в Мадриде получился плохим. Но все не так ужасно, ведь это был период адаптации. Я встретил новых людей, перебрался в новое место. Я буду судить о себе по второму сезону.

Моя задача - быть в хорошей форме с первых матчей. Впереди еще четыре года контракта. Надеюсь, что проведу их в отличной форме", - цитирует Эдена RTBF.

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Напомним, Азар перебрался в Реал из Челси летом 2019 года. В текущем сезоне бельгийский вингер провел за клуб 15 матчей, забив один мяч и отдав пять результативных передач.

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ФК Реал, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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