Азар назвал свой первый сезон в Реале "плохим"

Новости спорта:У бельгийца есть еще четыре года, чтобы изменить положение дел.

Полузащитник Реала Эден Азар оценил свой дебютный сезон в составе мадридского клуба.

"Мой первый сезон в Мадриде получился плохим. Но все не так ужасно, ведь это был период адаптации. Я встретил новых людей, перебрался в новое место. Я буду судить о себе по второму сезону.

Моя задача - быть в хорошей форме с первых матчей. Впереди еще четыре года контракта. Надеюсь, что проведу их в отличной форме", - цитирует Эдена RTBF.

Напомним, Азар перебрался в Реал из Челси летом 2019 года. В текущем сезоне бельгийский вингер провел за клуб 15 матчей, забив один мяч и отдав пять результативных передач.