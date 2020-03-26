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Домашний стадион Реала переоборудуют под склад для медикаментов

Домашний стадион Реала переоборудуют под склад для медикаментов
16:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Реал предоставил свою арену для медикаментов и других предметов первой необходимости.

Домашний стадион мадридского "Реала" будет использован в качестве хранилища для медикаментов и других предметов первой необходимости, которые будут пожертвованы спортивными компаниями и организациями во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В заявлении сказано, что распоряжаться пожертвованиями будут испанские государственные здравоохранительные организации. Также "Реал" предоставит спортивным организациям возможность оказать финансовую помощь министерству здравоохранения Испании.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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ФК Реал, Сантьяго Бернабеу, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Стадион Сантьяго Бернабеу.
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