Домашний стадион Реала переоборудуют под склад для медикаментов

Новости спорта:Реал предоставил свою арену для медикаментов и других предметов первой необходимости.

Домашний стадион мадридского "Реала" будет использован в качестве хранилища для медикаментов и других предметов первой необходимости, которые будут пожертвованы спортивными компаниями и организациями во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В заявлении сказано, что распоряжаться пожертвованиями будут испанские государственные здравоохранительные организации. Также "Реал" предоставит спортивным организациям возможность оказать финансовую помощь министерству здравоохранения Испании.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.