Экс-форвард Динамо заинтересовал английский клуб

Новости спорта:Ноттингем Форест присматривается к 31-летнему Брауну Идейе.

Бывший форвард "Динамо" Браун Идейе, который в настоящее время выступает в Греции за "Арис", грядущим летом может вернуться на Туманный Альбион.

В Англии интерес к 31-летнему нигерийцу проявляется представитель Чемпионшипа "Ноттингем Форест", который ведет борьбу за повышение в классе. В стан "лесников" Идейе может перейти на правах свободного агента, так как его контракт с "Арисом" истекает 30 июня и греческому клубу будет крайне непросто удержать звездного футболиста в своих рядах.

Ранее Идейе уже играл в Англии. Туда он перебрался в 2014 году из "Динамо", когда киевляне продали форварда за 12,6 миллионов евро в "Вест Бромвич".

В нынешнем розыгрыше греческой Суперлиги на счету Идейе 7 забитых мячей в 19 матчах.