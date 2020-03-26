Умер легендарный тренер сборной Франции по футболу

Новости спорта:Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался в возрасте 87 лет.

Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго скончался в возрасте 87 лет, сообщает France Info.

Идальго умер в Марселе в окружении своих друзей и близких. В семье сообщили, что бывший наставник национальной команды Франции умер от естественных причин. Отмечается, что Идальго так и не смог оправиться от смерти своего друга Раймона Копа, который скончался в марте 2017 года. Похороны Идальго пройдут в Марселе.

Идальго выступал в составе таких клубов, как "Гавр", "Реймс" и "Монако". В 1966 году французский полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже он некоторое время работал тренером дубля "Монако", затем стал ассистентом главного тренера сборной Франции, а в период с 1976 по 1984 год возглавлял национальную команду.

Также Идальго тренировал "Марсель" с 1986 по 1991 год и возглавлял сборную Республики Конго с 2004 по 2006 год.