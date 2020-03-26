Скачать
Четверг, 26.03.2020
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом
Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Умер легендарный тренер сборной Франции по футболу

Умер легендарный тренер сборной Франции по футболу
19:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался в возрасте 87 лет.

Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго скончался в возрасте 87 лет, сообщает France Info.

Идальго умер в Марселе в окружении своих друзей и близких. В семье сообщили, что бывший наставник национальной команды Франции умер от естественных причин. Отмечается, что Идальго так и не смог оправиться от смерти своего друга Раймона Копа, который скончался в марте 2017 года. Похороны Идальго пройдут в Марселе.

Идальго выступал в составе таких клубов, как "Гавр", "Реймс" и "Монако". В 1966 году французский полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже он некоторое время работал тренером дубля "Монако", затем стал ассистентом главного тренера сборной Франции, а в период с 1976 по 1984 год возглавлял национальную команду.

Умер брат Пеле

Также Идальго тренировал "Марсель" с 1986 по 1991 год и возглавлял сборную Республики Конго с 2004 по 2006 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, Париж, ФК Монако, Мишель Идальго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо
02 Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
03 В Италии считают матч Лиги чемпионов одной из главных причин эпидемии COVID-19
04 Снижение зарплаты: Футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба
05 Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь