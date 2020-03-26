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Барселона может попрощаться с Гризманном ради Неймара

Барселона может попрощаться с Гризманном ради Неймара
19:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Каталонцы сомневаются, что смогут выплатить за бразильца всю запрашиваемую сумму.

Руководство Барселоны планирует оформить трансфер нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонцы готовы включить в сделку по бразильцу форварда Антуана Гризманна. Барселона не готова платить за Неймара 180 миллионов евро, поскольку клуб испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим каталонский клуб планирует выручить за французского футболиста примерно 100 миллионов евро.

Отмечается, что сам Неймар постарается сделать все, что перейти в Барселону. Футболист якобы считает, что его парижский этап карьеры должен подойти к концу.

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Напомним, Антуан Гризманн перешел в Барселону из Атлетико прошлым летом. Сумма трансфера составила 120 млн евро. В текущем сезоне француз провел за Барселону 33 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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ПСЖ, ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Антуан Гризманн.
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