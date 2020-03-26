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Финал Кубка Украины планируют провести в Тернополе

Финал Кубка Украины планируют провести в Тернополе
20:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Тернополь остается местом проведения финала Кубка Украины.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о ситуации с Кубком Украины в комментарии Tribuna.com.

"Все соревнования в Украине приостановлены. Ждем окончания карантина, а потом будем корректировать все наши даты и планы. Пока никаких изменений по дате и месту проведения финала нет.

Но давайте не забывать и о полуфиналах, которые должны сыграть 15 апреля. Уже очевидно, что в этот день матчи точно не сыграют. Соответственно, нужно утверждать новую дату этих встреч.

Поэтому ждем завершения карантина, чтобы решить этот вопрос. Тернополь остается местом проведения финала Кубка Украины, готовится к проведению матча, хотя введение карантина и внесло определенные коррективы в этот процесс", - сказал Протасов.

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Напомним, в полуфиналах Кубка Украины "Динамо" предстоит встретиться с "Минаем", а "Мариуполь" - с "Ворсклой". Финал запланирован на 13 мая.

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Тернополь, Кубок Украины, Олег Протасов, УАФ.
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