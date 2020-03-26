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Четверг, 26.03.2020
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Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Минай и ультрас делают бесплатную доставку продуктов

Минай и ультрас делают бесплатную доставку продуктов
20:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Минай

Новости спорта:К заказу волонтеры будут добавлять индивидуальные средства защиты.

Минай вместе с ультрас организовали волонтерскую инициативу по бесплатной доставке продуктов жителям Ужгорода и села Минай во время карантина.

Также волонтеры бесплатно к заказу будут добавлять индивидуальные средства защиты: антисептики, защитные маски и перчатки.

Ранее сообщалось, что Динамо приобрело медицинское оборудование для киевской больницы. Также Ворскла окажет финансовую помощь медицинским учреждениям Полтавщины. В свою очередь, руководство Колоса приобрело для районных больниц десять аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Украине зафиксировано уже 156 случаев заболевания COVID-19, которые привели к 5 смертям.

Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

На прошлой неделе УАФ на неопределенный срок приостановила все футбольные соревнования в стране. На момент паузы Минай идет на третьем месте Первой лиги.

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УПЛ, Коронавирус, ФК Динамо (Киев), ФК Минай.
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