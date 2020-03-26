Игрок Динамо отправился в село

Новости спорта:Денис Попов сменил Play Station на жизнь в селе.

Защитник "Динамо" Денис Попов проводит карантин, связанный с пандемией COVID-19, с родителями в Николаевской области.

- Все в порядке, первую неделю карантина был в Киеве, в основном, отдыхал, играл в ФИФА на Play Station. А после того, как его продлили еще на неделю, уехал в село к родителям, они живут в частном доме. Помогаю по хозяйству, стараюсь по максимуму принести пользу, но при этом обязательно соблюдаю правила карантина. Также в обязательном порядке тренируюсь, выполняю упражнения из индивидуальной программы, которую нам дали, хотя здесь и нет особых условий для этого. Оставаться в столице не было смысла, поскольку все равно нельзя никуда выходить, а здесь, в селе, наоборот – свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. Да и родителям спокойнее, когда я рядом.

У них есть немного живности, но в это время помощь, в основном, нужна на огороде, поскольку начинается период посадки. Вечером можем посмотреть фильм.