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Четверг, 26.03.2020
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Матч Лиги чемпионов мог распространить коронавирус

Матч Лиги чемпионов мог распространить коронавирус
21:54 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Существует мнение, что матч стал биологической бомбой.

Игрок "Валенсии" Дани Парехо рассказал свое мнение о том, следовало ли проводить матч Лиги Чемпионов против "Аталанты" из-за возможного распространения коронавируса.

"Мы лишь выполнили наши обязательства. Возможно, этот матч не следовало проводить. Сейчас мало кто говорит, что игроки и сотрудника были слабо защищены во время той игры.

Что касается нашего клуба, то руководство приняло все необходимые меры. Сейчас мы должны поддержать всех тех, кто уже успел заразиться", - приводит слова Парехо AS.

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Отметим, что на данный момент именно Италия и Испания - две главные страны в Европе по распространению вируса.

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ФК Валенсия, ФК Аталанта, Футбол, Коронавирус, Дани Парехо.
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