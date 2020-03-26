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Шеф-повар сборной Украины запустил новый челлендж (Видео)

Шеф-повар сборной Украины запустил новый челлендж (Видео)
22:08 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Любомир Тошич предложил болельщиками соревнование на самое оригинальное блюдо.

Любомир Тошич, шеф-повар сборной Украины по футболу, запустил челлендж "Сам себе шеф" в рамках поддержки программы «Все дома».

Тошич призвал всех поклонников сборной Украины заняться своим любимым делом — приготовлением пищи.

Условия просты: нужно приготовить оригинальное блюдо, засняв процесс на видео, и выложить видео на своей странице в Instagram, отметив страницы @uafukraine и @liubomirtoshich, а также поставив хэштег #самсобішеф.

 
 
 
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В підтримку програми #усівдома шеф-кухар головної команди Любомир Тошич @liubomirtoshich запустив власний челендж #самсобішеф. В якому закликає всіх шанувальників збірної України зайнятися своєю улюбленою справою — приготуванням їжі. Окрім смачної страви, яку ти приготуєш, у тебе буде ще один бонус - футболка Збірної України. Умови челенджу #самсобішеф. . Приготувати оригінальну страву та зняти процес на відео; . Виставити пост з відео у своїй сторінці Instagram; . В текстові посту відмітити сторінку @uafukraine та @liubomirtoshich, поставити хештег #самсобішеф; . Переможця челенджу #самсобішеф обере сам @liubomirtoshich 02.04.2020. А оскільки це все-таки челендж ми хочемо передати естафету: @ppb.com.ua @virni_zbirniy @ford.ua @parimatch.ukraine @epicentr_ua @lifecellua Смачного

Публикация от UAF/УАФ (@uafukraine)

Победителя выберет лично Любомир Тошич 2-го апреля. Главным призом станет футболка сборной Украины.

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Ранее в Украине был введен карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Карантин продлится минимум до 24-го апреля.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости спорта, УАФ, Любомир Тошич.
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