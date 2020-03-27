Реал не станет мешать трансферу Марсело в Ювентус

Новости спорта:Если Марсело захочет перейти в туринский клуб, его отпустят.

Руководство мадридского Реала готово пойти на встречу легендарному игроку клуба Марсело, если тот захочет перебраться в туринский Ювентус.

По информации Marca, Марсело заинтересовал многие клубы, но главным претендентом на футболиста является туринский Ювентус, с которым его связывали еще прошлым летом.

Юве намерены найти еще одного левого защитника, который будет конкурировать с Алексом Сандро, являющимся единственным игроком на этой позиции.

Реал Мадрид готов изучить предложение по Марсело и не станет препятствовать его трансферу, запрашивая завышенную цену за ветерана. В Турине готовы предложить бразильцу контракт на четыре года.