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Барселона выступила с заявлением по поводу сокращения зарплат

Барселона выступила с заявлением по поводу сокращения зарплат
11:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонский клуб вынужден экономить, однако будет оказывать всяческую помощь в борьбе с коронавирусом.

Зарплаты футболистов и сотрудников Барселоны будут урезаны, поскольку клуб прекратил любую деятельность в условиях пандемии коронавируса.

"Фактически, это сокращение рабочего дня, обусловленное обстоятельствами. В результате будет проведено пропорциональное сокращение оплаты, прописанное в трудовых договорах. Клуб внедрит эти меры, тщательно соответствуя требованиям трудового законодательства", — гласит официальное заявление "сине-гранатовых".

Также клуб решил предпринять ряд мер для борьбы с коронавирусом:

  • Клубная инфраструктура будет доступна Департаменту здравоохранения муниципалитета Каталония;
  • Будет запущена специальная программа для членов клуба старше 80 лет. Барселона будет помогать им во время карантина;
  • Клуб начнет социальную кампанию "Оставайся дома", чтобы повысить осведомленность среди фанатов;
  • Исследовательские центры смогут использовать Инновационный хаб Барселоны.

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На данный момент в Испании зафиксировано более 56 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых свыше четырех тысяч закончились летальным исходом.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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