Барселона выступила с заявлением по поводу сокращения зарплат

Новости спорта:Каталонский клуб вынужден экономить, однако будет оказывать всяческую помощь в борьбе с коронавирусом.

Зарплаты футболистов и сотрудников Барселоны будут урезаны, поскольку клуб прекратил любую деятельность в условиях пандемии коронавируса.

"Фактически, это сокращение рабочего дня, обусловленное обстоятельствами. В результате будет проведено пропорциональное сокращение оплаты, прописанное в трудовых договорах. Клуб внедрит эти меры, тщательно соответствуя требованиям трудового законодательства", — гласит официальное заявление "сине-гранатовых".

Также клуб решил предпринять ряд мер для борьбы с коронавирусом:

Клубная инфраструктура будет доступна Департаменту здравоохранения муниципалитета Каталония;

Будет запущена специальная программа для членов клуба старше 80 лет. Барселона будет помогать им во время карантина;

Клуб начнет социальную кампанию "Оставайся дома", чтобы повысить осведомленность среди фанатов;

Исследовательские центры смогут использовать Инновационный хаб Барселоны.

На данный момент в Испании зафиксировано более 56 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых свыше четырех тысяч закончились летальным исходом.