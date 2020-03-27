Барселона выступила с заявлением по поводу сокращения зарплат

Зарплаты футболистов и сотрудников Барселоны будут урезаны, поскольку клуб прекратил любую деятельность в условиях пандемии коронавируса.
"Фактически, это сокращение рабочего дня, обусловленное обстоятельствами. В результате будет проведено пропорциональное сокращение оплаты, прописанное в трудовых договорах. Клуб внедрит эти меры, тщательно соответствуя требованиям трудового законодательства", — гласит официальное заявление "сине-гранатовых".
Также клуб решил предпринять ряд мер для борьбы с коронавирусом:
На данный момент в Испании зафиксировано более 56 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых свыше четырех тысяч закончились летальным исходом.