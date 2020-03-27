Московские Локомотив и Динамо интересовались украинским тренером Скрипником

Новости спорта:Виктор Скрипник заинтересовал российские футбольные клубы.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник мог продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщает ua.tribuna.com со ссылкой на "ТаТоТаке", осенью прошлого года и этой весной в услугах украинского специалиста были заинтересованы московские "Локомотив" и "Динамо".

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Юрий Сёмин покинет пост главного тренера "Локомотива", после чего его сменит бывший наставник "Партизана" Марко Николич. Также появлялась информация, что на должность претендует рулевой "Олимпиакоса" Педру Мартинш.

Скрипник начинал тренерскую карьеру в Германии, где с 2004 по 2016 год работал в системе "Вердера", а с 2014 года возглавлял главную команду бременцев. В 2018 году специалист руководил "Ригой", а в прошлом году занял пост наставника "Зари".