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УПЛ перенесла выборы президента

УПЛ перенесла выборы президента
12:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УПЛ

Новости спорта:Выборы президента УПЛ перенесены на 27-е апреля.

УПЛ на официальном сайте сообщила, что выборы президента организации, которые были намечены на 7-е апреля, в этот день не состоятся.

Ситуация связана с пандемией коронавируса и карантином, который введен в Украине. В том числе запрещены собрания больше 10 человек, поэтому выборы перенесли.

Пока карантин действует до 24-го апреля, но в случае его продления выборы, очевидно, снова перенесут.

Нынешним президентом УПЛ является Томас Гримм, но он принимать участия в выборах не будет.

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Ранее главным кандидатом называли главу Федерации футбола Львовской области и бывшего вице-президента львовского "Руха" Александра Шевченко.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Президент УПЛ.
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