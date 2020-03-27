УПЛ перенесла выборы президента

Новости спорта:Выборы президента УПЛ перенесены на 27-е апреля.

УПЛ на официальном сайте сообщила, что выборы президента организации, которые были намечены на 7-е апреля, в этот день не состоятся.

Ситуация связана с пандемией коронавируса и карантином, который введен в Украине. В том числе запрещены собрания больше 10 человек, поэтому выборы перенесли.

Пока карантин действует до 24-го апреля, но в случае его продления выборы, очевидно, снова перенесут.

Нынешним президентом УПЛ является Томас Гримм, но он принимать участия в выборах не будет.

Ранее главным кандидатом называли главу Федерации футбола Львовской области и бывшего вице-президента львовского "Руха" Александра Шевченко.