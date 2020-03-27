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Каштру: Десять дней назад я думал о втором матче Лиги Европы

Каштру: Десять дней назад я думал о втором матче Лиги Европы
12:33 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Наставник Горняков Луиш Каштру высказался о пандемии COVID-19.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился собственными переживаниями относительно пандемии коронавируса, которая обрушилась на целый мир и привела к жесточайшему карантину во многих странах.

"Я проснулся, и это был какой-то другой день. Я знал, что это будет трудно понять. Меня с 11 лет беспокоили тренировки или матчи. Я уравновешивал себя в семье всякий раз, когда это требовалось, изо дня в день. Но сегодня, во время очевидных ограничений, этот день не является счастливым. Без мяча, без близких и в 4000 километров от Португалии…

Причины отсутствия счастья в основном заключаются в том, что многие страдают от вируса, которых захватил мир, опустошил жизни, разлучил семьи и разрушил мировую экономику.

На протяжении многих лет мы были объединены идеей глобального мира, мы открыли свои границы и дали гигантское пространство, но экономическая жадность глобального мира забыла правила. Все пошло не так.

Это изменило лицо моей жизни, вашей, нашей, их, всего мира.

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Что теперь?

Теперь нам остается ждать, что произойдет со многими из нас. Сколькие упадут и больше не поднимутся? Сколькие будут двигаться дальше? У скольких будет достоинство помочь тем, кто упал?

Возвращаясь к началу, да, я знал, что это будет бессмысленный день. Как бы я ни дисциплинировал себя, но мне не хватает подготовки, игры, видео по противнику, отчетов, обзоров нашей команды, планирования, предматчевого ожидания, соревновательного стресса, боли, радости побед, одиночества грусти во время поражений…

Я не знаю, когда все вернется на круги своя. Десять дней назад я думал о втором матче Лиги Европы и о встрече с киевским "Динамо". Сегодня я думаю о маске, дезинфицирующем средстве, мытье рук, и рискованной поездке в супермаркет, которая более кажется более сложной, чем игра против "Манчестер Сити" или "Аталанты". Как такое стало возможным?

Что с нами случилось? Почему?

Я знаю, что сейчас важно разрешить ситуацию, а не искать причины. Но время для этого должно наступить, не в последнюю очередь потому, что следующая эпидемия может начаться молча, и мы должны быть лучше подготовлены к ответным действиям.

Я измотан, измучен тем, что ничего не делаю. Мне говорят: "Смотрите фильмы, читайте, пишите, рисуйте…", но это не то, чего я хочу сейчас. Эти занятия хорошо, чтобы уравновесить меня, когда я работаю, а сейчас ничего из этого не делает меня счастливым. Я хочу тренироваться, играть, и я действительно очень, очень, очень, очень хочу, чтобы все, кто страдает, выздоравливали и возвращались к своим семьям.

Какая впечатляющая работоспособность сейчас у всех медицинских работников! Каким примером они являются для всего мира, проявляя решимость, любовь к ближнему, достоинство и честь. Это герои, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других.

Надеюсь, что правительства разных стран мира никогда не забудут, что будущее человечества находится в руках этих людей, которые перед лицом пандемии и отсутствия вакцины, неустанно трудятся для спасения жизней.

Я не могу найти слов, чтобы описать свое восхищение и огромную благодарность.

Там, в провинции Траз-уж-Монтиш, где я родился, всегда говорили в таких случаях: СПАСИБО!".

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Луиш Каштру.
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