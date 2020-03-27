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Украинские клубы выясняют, могут ли они не платить футболистам

Украинские клубы выясняют, могут ли они не платить футболистам
12:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости спорта:На сегодня ни одной жалобы от украинских футболистов о невыплате зарплат не поступало.

Юрист Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Юлия Гречко в комментарии Tribuna.com рассказала, как карантин в связи с коронавирусом может отразиться на зарплатах и контрактах футболистов украинских клубов.

"Невыплата или неполная выплата зарплаты возможна, если обе стороны об этом договорятся. Да, законодательство предусматривает отпуска - ежегодные или за свой счет. Но также по соглашению сторон. На сегодняшний день ни законодательство, ни регламентные документы в футболе не позволяют принудительного кого-то уволить или отправить в отпуск.

Последние две недели мы каждый день на связи с международными профсоюзными организациями. В том числе с FIFPro. Они ежедневно ведут опросы, анализируя соблюдение трудовых прав. С первого дня карантина с нами консультируются клубы всех трех лиг Украины - выясняют, могут ли они отпускать работников в отпуск за свой счет, могут ли не платить.

На сегодня ни одной жалобы от футболистов второй, первой и премьер-лиги к нам не поступало. Не было и публикаций от самих футболистов ни в соцсетях, ни в СМИ. Если такое произойдет, мы готовы помогать.

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Согласно законодательству, продлить контракт можно только при участии двух сторон - клуба и футболиста. Как это решать (в условиях игр чемпионата летом), зависит от окончательного решения исполкома УАФ и отдельно лиг - о продлении или о завершении чемпионата. Но принудительно продлить контракт нельзя", - сказала Гречко.

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19 Украинская ассоциация футбола бессрочно приостановила все футбольные соревнования в стране. УПЛ рассматривает дату 15 мая для потенциального восстановления матчей в элитном украинском дивизионе.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Юлия Гречко.
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