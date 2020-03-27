СМИ: Футболисты АПЛ готовы отказаться от зарплаты на период карантина

Новости спорта:Футболисты могут помочь своим клубам преодолеть финансовый кризис.

Футболисты английской Премьер-лиги примут предложение своих клубов отказался от зарплаты на период карантина, связанного со вспышкой коронавируса в Европе, сообщает The Guardian.

Напомним, предварительно поединки в АПЛ приостановлены до 30-го апреля, и клубы всерьез обеспокоены, что их доходы значительно уменьшатся. Ожидается, что вскоре вопрос о зарплатах будет обговорен с Ассоциацией профессиональных футболистов.

По данным источника, представитель одного из клубов сообщил, что английские команды отказались от идеи увольнения персонала, так как их заработная плата не несет основной финансовый груз, в отличие от сумм, которые получают игроки.

Ранее официальное заявление относительно экономии на футболистах опубликовала каталонская Барселона.