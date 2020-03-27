УЕФА хочет одновременно возобновить 12 европейских чемпионатов

Новости спорта:УЕФА хочет возобновить матчи в 12 лигах, команды которых выступают в еврокубках.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций рассчитывают одновременно возобновить сразу двенадцать европейских чемпионатов, которые прерваны из-за пандемии коронавируса.

Рестарт чемпионатов может произойти в июне. Точная или ориентировочная дата пока не называется, сообщает издание Corriere dello Sport.

"Идея состоит в том, чтобы перезапустить 12 лиг, в которых есть команды, все еще играющие в Лиге чемпионов или Лиге Европы, чтобы не дать преимуществ ни одному из участников", - отмечается в сообщении.

В число 12-ти лиг входит и чемпионат Украины, поскольку донецкий "Шахтер" продолжает выступления в Лиге Европы.