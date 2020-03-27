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Минай в полуфинале Кубка Украины с Динамо хочет сыграть в Ужгороде

Минай в полуфинале Кубка Украины с Динамо хочет сыграть в Ужгороде
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ffz.org.ua

Новости спорта:Домашний полуфинальный поединок розыгрыша Кубка Украины против киевского "Динамо" закарпатский футбольный клуб из села Минай хочет сыграть в Ужгороде.

Об этом заявил главный тренер "Миная" Васлий Кобин, сообщает пресс-служба УАФ.

"Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имели возможность как можно больше болельщиков, хотим провести матч на ужгородском стадионе" Авангард ". Там трибуны значительно вместительнее, чем на арене в Минае. Кроме того, на "Авангарде" обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям", - сказал Кобин.

Он также отметил, что "Минай" имеет амбициозные планы и в Первой лиге чемпионата Украины.

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"Нам очень хочется повыситься в классе, что очень поспособствовало бы популяризации футбола в Закарпатье", - отметил тренер "Миная".

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Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Минай.
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