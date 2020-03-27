Атлетико сократит футболистам зарплату

Новости спорта:В Атлетико уверены, что удастся договориться с футболистами.

Руководство "Атлетико" пойдет по пути "Барселоны" и сократит игрокам зарплату на время кризиса, связанного с пандемией коронавируса в мире.

В клубе уверены, что с футболистами удастся договориться, но о конкретных цифрах информации нет.

"Наши игроки прекрасно понимают ситуацию. Не думаю, что будут какие-то проблемы в плане уменьшения зарплат. Наши футболисты и тренерский штаб всегда с достоинством принимают вызовы", - уверен президент клуба Энрико Сересо.

Что касается мадридского "Реала", то пока никакой конкретной информации или заявлений в СМИ нет. Возможно, какое-то время клуб сможет продолжать выплачивать зарплату на том уровне, которая оговорена в контрактах.