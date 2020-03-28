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Футболист вышел из комы через 2 года и 9 месяцев

Футболист вышел из комы через 2 года и 9 месяцев
07:38 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Футболист "Аякса" Абделак Нури вышел из комы и теперь может общаться с членами своей семьи.

Нури потерял сознание и упал на футбольное поле 8 июля 2017 года после сердечной аритмии во время товарищеской встречи амстердамской команды с "Вердером". Он был немедленно доставлен в больницу на вертолете, где был помещен в искусственную кому.

Его семья рассказала, что Нури уже не спит, ест и даже общался со своей семьей. У таланта голландской команды пострадали некоторые функции головного мозга, и врачи не давали ему шансов на выздоровление, однако теперь уже более оптимистичны.

"Его состояние улучшается с тех пор, как он вернулся домой. Он больше не в коме, он уже проснулся. Нури спит, чихает, ест, но все еще не может встать с постели. Он все еще очень зависит от нас. В хорошие дни для общения он поднимает брови и даже улыбается", - рассказал брат Нури Абдерахим.

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Он также сказал, что иногда они вместе смотрят футбол, и он очень любит Нури.

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Все по теме:

Нидерланды, ФК Аякс, Футбол, Кома, Абделак Нури.
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