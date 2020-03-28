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Марко Ройс отдал € 500 тысяч на помощь Дортмунду

Марко Ройс отдал € 500 тысяч на помощь Дортмунду
12:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Марко Ройс пожертвовал € 500 тыс. на поддержку предприятий в Дортмунде.

30-летний немецкий полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Марко Ройс пожертвовал € 500 тыс. на поддержку предприятий в Дортмунде, несущих убытки в Дортмунде из-за пандемии коронавируса.

"Есть много мелких и старых заведений, парикмахерских и трактиров, которые в обычных условиях непросто содержать. Однако именно подобные заведения и маленькие магазины делают каждый город уникальным. Будьте солидарны, поддерживайте своих близких и будьте рядом друг с другом. Коронавирус даёт всем нам возможность объединиться как сообщество в быстро меняющееся время", — написал Ройс в "Инстаграме".

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч. В Германии число заражённых составляет чуть более 37 тысяч человек, 206 из которых погибло.

Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус

В текущем сезоне за "Боруссию" Ройс принял участие в 26 матчах во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Марко Ройс, Коронавирус, Чемпионат Германии.
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