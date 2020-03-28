Роналду купил пять аппаратов ИВЛ

Новости спорта:Португалец провел еще одну благотворительную акцию.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду оказал помощь медучреждениям Португалии в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает A Bola.

Футболист купил пять аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц португальского острова Мадейра.

Региональный секретарь по вопросам здравоохранения Педро Рамос отметил, что местные власти наладили необходимые контакты с Роналду, стороны обсуждают продолжение сотрудничества.

Напомним, что сам форвард сейчас находится на карантине в семейном доме, который расположен на Мадейре. По последним данным, в Португалии зафиксировали более четырех тысяч случаев заражения COVID-19. При этом 76 человек умерли, еще 43 - полностью вылечились от болезни.

Ранее сообщалось, что Криштиану выделил круглую сумму на борьбу с коронавирусом.