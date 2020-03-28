Футболисты АПЛ будут играть по 3 матча за 5 дней

Новости спорта:Чемпионат постараются завершить до 30 июня.

Игроков английских дивизионов, среди которых и Премьер-лига, предупредили о потенциально насыщенном календаре после возобновления матчей чемпионата.

Игроки недовольны перспективой проведения до трех матчей в течение пяти дней. На такой шаг Лига может пойти с целью завершить сезон в срок — до 30 июня.

При этом футболистов проинформировали, что ближайшие матчи после возобновления чемпионата с большой долей вероятности будут проходить при закрытых трибунах.

Ранее главный тренер Ньюкасла Стив Брюс предложил проводить матчи элитного английского дивизиона каждый день для того, чтобы успеть закончить чемпионат в срок.

Премьер-лига твердо намерена доиграть нынешний сезон и не начнет следующую кампанию до определения победителей в текущей.

Футбольный сезон в Англии не возобновится раньше 30 апреля из-за пандемии коронавируса COVID-19, которым по всему миру были заражены 590 тысяч людей.