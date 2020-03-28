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Коваленко: Сборная не потеряет, а только выиграет

Коваленко: Сборная не потеряет, а только выиграет
10:10 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: ФК Шахтар

Новости спорта:Полузащитник и сборной Украины – о переносе Евро-2020 на год.

Хавбек сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко поделился мнением о переносе Евро-2020 на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

– Виктор, что поменялось в жизни?

– Все кардинально поменялось. Хочется уже вернуться в футбол, потренироваться. Очень соскучились по игре.

– Какая у вас была реакция на информацию о переносе Евро-2020?

– Я понимал, что это от нас не зависит. Принял эту новость спокойно.

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– Не потеряет ли сборная Украина связи, которые наигрывались несколько лет?

– Рано или поздно состоятся сборы, поэтому мы будем наигрывать связи. Думаю, сборная не потеряет этого, а только выиграет.

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Сборная Украины, Евро, Евро-2020, Виктор Коваленко, Новости футбола.
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