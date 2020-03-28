Коваленко: Сборная не потеряет, а только выиграет

Новости спорта:Полузащитник и сборной Украины – о переносе Евро-2020 на год.

Хавбек сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко поделился мнением о переносе Евро-2020 на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

– Виктор, что поменялось в жизни?

– Все кардинально поменялось. Хочется уже вернуться в футбол, потренироваться. Очень соскучились по игре.

– Какая у вас была реакция на информацию о переносе Евро-2020?

– Я понимал, что это от нас не зависит. Принял эту новость спокойно.

– Не потеряет ли сборная Украина связи, которые наигрывались несколько лет?

– Рано или поздно состоятся сборы, поэтому мы будем наигрывать связи. Думаю, сборная не потеряет этого, а только выиграет.