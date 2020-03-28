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Милевский: Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что

Милевский: Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что
12:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Динамо Брест

Новости спорта:Украинский футболист Артем Милевский удивился, что в Беларуси играют в футбол.

Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский рассказал об обстановке в чемпионате Беларуси на фоне пандемии коронавируса в мире.

"Особо ничем не занимаюсь: смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии Джеймса Бонда. Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.

Поскольку у нас ещё не остановили футбол, тренируемся на базе. Поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело", — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, Андрей Шевченко находится в Лондоне.

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Беларусь, Артем Милевский, УПЛ, ФК Динамо (Брест).
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