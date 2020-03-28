Новости спорта:форвард Ювентуса Криштиану Роналду готов пойти на снижение зарплаты.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду готов пойти на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает Tuttosport.

По информации источника, португальский форвард готов отказаться от части годовой зарплаты. Таким образом, Роналду заработает на € 4 млн меньше. Помимо Роналду на понижение зарплаты согласились и другие футболисты "Ювентуса", в их числе Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Отмечается, что все они откажутся от зарплаты минимум на полтора месяца.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось около 600 тысяч человек. Число погибших превысило 25 тысяч.

Ранее сообщалось, что Роналду купил пять аппаратов ИВЛ.