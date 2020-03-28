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Итальянский помощник Шевченко сделал татуировку с флагом Украины

Итальянский помощник Шевченко сделал татуировку с флагом Украины
13:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Андреа Мальдера сдержал слово и после выхода Украины на Евро-2020 сделал татуировку с национальной символикой.

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о причинах, побудивших его сделать татуировку с флагом и гербом Украины. По словам специалиста, он рад так поступить.

"Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: "Если выйдем на Евро, сделаю тату с украинской символикой". И сдержал слово.

Могу сказать, что я очень счастлив носить на теле украинский флаг. Украина — часть моей жизни. Я украинец и итальянец", — цитирует Мальдеру официальный сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

14 лет назад Шевченко забил свой последний гол в Серии А (Видео)

Фото доступно в "инстаграме" Андреа Мальдеры.

 
 
 
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My New tattoo ... @ffukraine @euro2020

Публикация от Andrea Maldera (@malderaandrea)

Напомним, сборная Украины под руководством Шевченко напрямую вышла на Евро-2020. Из-за распространения коронавируса турнир был перенесён на 2021 год.

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Андреа Малдера.
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