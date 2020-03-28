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Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:С момента публикации прошлого рейтинга сборная Украины провела три матча.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда занимает 26-ю позицию.

За время, прошедшее после публикации предыдущего рейтинга, "сине-желтые" провели три матча, которые состоялись в рамках турнира Pinatar Cup, прошедшего в Испании. Подопечные Натальи Зинченко уступили Шотландии (0:3), победили Северную Ирландию (4:0) и проиграли Исландии (0:1), сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По сравнению с прошлой версией рейтинга женская сборная Украины поднялась на одну строчку, обойдя Мексику.

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Что касается других изменений, Франция вошла в топ-тройку, опередив Голландию. Первые две строчки изменений не претерпели - их по-прежнему, занимают США и Германия, которая является соперником украинок в отборочном турнире Евро-2021. Другие команды квалификационной группы I занимают следующие места: Ирландия - 31-е, Греция - 62-е и Черногория - 97-е.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, УАФ, Женская сборная Украины по футболу.
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