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Журналист советует Марселю подписать защитника сборной Украины

Журналист советует Марселю подписать защитника сборной Украины
14:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Центральный защитник вице-чемпиона Украины Никита Бурда приглянулся французскому футбольному обозревателю.

Футбольный журналист Мурат Артс посоветовал руководству "Марселя" всерьез присмотреться к защитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Никите Бурде, который, по мнению представителя прессы, помог бы клубу из Франции легко заменить хорвата Дуе Чалета-Цара.

"Нам непременно придется искать преемника для Чалета-Цара, которого можно было бы выгодно продать. Я думал о Никите Бурде, защитнике киевского "Динамо". Его стоимость по оценкам Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Да, он повредил колено и не играл несколько месяцев, но до этого он был на подъеме, и мы не должны сбрасывать этот факт со счетов. В "Динамо" Бурду заменил Денис Попов, и он стал новой звездой в защитной линии. Поэтому я не знаю, сможет ли Бурда вернуть свое место в команде после травмы, что может дать шанс его заполучить "Марселю".dd

"До травмы Бурда был ключевым игроком "Динамо". Он очень сильный защитник, и способен хорошо делать то, что сейчас хорошо делает в "Марселе" Чалета-Цар. Да, немногие украинцы добивались успеха за рубежом, но те, кто оказывался на это способен уезжали из страны в правильное время для своей карьеры. Для Бурды, вероятно, такое время настало. Как и Чалета-Цар, Бурда – это футболист, который потенциально может быть очень дорогим на рынке, если сумеет провести хотя бы полгода на серьезном уровне в "Марселе", - сказал Артс.

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В нынешнем розыгрыше УПЛ Никита Бурда провел 7 матчей. В последний раз в рамках турнира защитник выходил на поле 22 сентября минувшего года.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), ФК Марсель, Футбол, Новости футбола, Никита Бурда.
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