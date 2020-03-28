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В клубе "Валенсия" уже 25 человек заразились коронавирусом

В клубе "Валенсия" уже 25 человек заразились коронавирусом
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Ситуация в "Валенсии" стала критической.

В испанской "Валенсии" зафиксировано уже 25 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает Marca.

По информации издании, COVID-19 был подтвержден уже у десяти футболистов первой команды, а также у 15 сотрудников клуба. "Валенсия" не стала раскрывать фамилии, чтобы нагнетать обстановку вокруг тех, кто заболел.

Официально известно лишь про трех футболистов, которые заразились коронавирусом.

Это Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя. В клубе заявляли, что у игроков, которые заболели, нет серьезных симптомов.

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Напомним, чемпионат Испании остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

В стране зафиксировано более 64 тысяч случаев заражения, а также более четырех тысяч летальных исходов.

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Все по теме:

ФК Валенсия, ФК Аталанта, Карантин, Коронавирус.
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