В клубе "Валенсия" уже 25 человек заразились коронавирусом

Новости спорта:Ситуация в "Валенсии" стала критической.

В испанской "Валенсии" зафиксировано уже 25 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает Marca.

По информации издании, COVID-19 был подтвержден уже у десяти футболистов первой команды, а также у 15 сотрудников клуба. "Валенсия" не стала раскрывать фамилии, чтобы нагнетать обстановку вокруг тех, кто заболел.

Официально известно лишь про трех футболистов, которые заразились коронавирусом.

Это Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя. В клубе заявляли, что у игроков, которые заболели, нет серьезных симптомов.

Напомним, чемпионат Испании остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

В стране зафиксировано более 64 тысяч случаев заражения, а также более четырех тысяч летальных исходов.